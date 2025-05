El cententario del Teatro Olimpia en el cupón de la Once del 7 de junio

LEER MÁS El Mercado de la Trufa de Graus, en el cupón de la ONCE

El Centenario del Teatro Olimpia protagonizará el cupón de la ONCE del sábado 7 de junio. Cinco millones y medio de cupones, que salen a la venta este miércoles 28 de mayo, llevarán por toda España este espacio teatral de Huesca.

Cada cupón tieneun precio de 2 euros y serán comercializado por los 20.000 vendedores de todo el país, de ellos 60 en la provincia de Huesca. El boleto ganador será premiado con 20.000 euros al contado y habrá además un premio principal de 300.000 euros, del Sueldazo del fin de Semana, a las cinco cifras y la serie, más 60.000 euros al año (5.000 al mes) durante 20 años y otros premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos para otros cinco cupones.

El cupón ha sido presentado este martes en el Teatro Olimpia con la asistencia de Manuel Pérez, presidente de la Fundación Anselmo Pie Sopera; Raquel Pérez, delegada de la Once en Aragón; Pilar Calvo, directora de la Once en Huesca; acompañados por José Luis Catalán, presidente del Concejo Territorial de la Once en Aragón y Rubén Moreno, gerente del Teatro Olimpia. Para Manuel Pérez dedicarle el cupón del próximo 7 de junio al Teatro Olimpia "va más allá de los simbólico ya que con ello se ayuda promocionar la imagen del teatro por toda España" y por ello ha agradecido a la delegación de la Once en Huesca su implicación para hacer realidad esta iniciativa.

Por su parte, la delegada de la Once en Aragón, Raquel Pérez, ha destacado que la Once no podía ser menos y "se ha querido unir a la celebración de los 100 años de este magnífico espacio". Calvo ha reiterado que la imagen del Teatro Olimpia de Huesca va a estar en 5 millones y medio de bolsillos de ciudadanos de España". Pérez también ha agradecido la colaboración de los compradores que cada día se acercan a los puntos de venta de toda la provincia y que atienden más de 60 vendedores. "Gracias a ese público y a la solidaridad de toda la ciudadanía española, hemos sido capaces de poder prestar servicios sociales de calidad para las 72.000 personas que tienen ceguera o discapacidad visual grave en en España", ha señalado..

Finalmente Pilar Calvo, directora de la Once en Huesca, ha apuntado que el objetivo de esta iniciativa es "poner en valor a a Huesca y a su provincia y que la venta de cupones servirá para que las personas afiliadas de la provincia tengan unos servicios sociales de calidad especializados". Calvo ha subrayado que la Once atiende a 310 personas afiliadas desde los cinco a los 101 años, que cuenta con 65 trabajadores.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 20.000 vendedores y vendedoras de la Organización. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es, y en establecimientos colaboradores autorizados.