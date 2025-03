CEMSATSE cifra en un 95% el seguimiento de la huelga en Zaragoza

LEER MÁS Sanidad y CEMSATSE negocian la desconvocatoria de huelga desde posturas alejadas

La atención primaria está de huelga en Aragón hasta las 00 horas de este lunes. Con esta protesta, los sindicatos de CEMSATSE rechazan, una vez más, la reorganización de las urgencias de Atención Primaria en Zaragoza. El planteamiento de Sanidad obligaría a los profesionales a turnarse para atender urgencias por las tardes, alargando su jornada laboral. Aunque los convocantes han propuesto que sea el 061 quien asuma esa asistencia, creen que, en todo caso, la prolongación de jornada debería ser voluntario.

Los convocantes consideran todo un éxito la convocatoria porque la mayoría de los centros de salud de la capital están funcionando sólo con los servicios mínimos.

Concentración frente a Sanidad

Para visibilizar su descontento, varios centenares de médicos y enfermeras se han concentrado ante la sede del departamento de Sanidad en el acuerdo de la jornada para pedir la dimisión del consejero, José Luis Bancalero. Tanto Mercedes Ortín, de CEMS, como Leandro Catalán, de Fasamet, han insistido en que los cambios que se plantean no mejorarán el servicio.

En la concentración, los profesionales de los centros de salud de Zaragoza han reclamado la retirada del “decretazo” y medidas para salvar a la Atención Primaria. Los responsables sindicales también le han dedicado un cover de la canción “Bamboleo” al consejero Bancalero.

Datos de seguimiento

Según los convocantes, el seguimiento de la huelga entre los médicos y enfermerasde la ciudad de Zaragoza ha superado el 95%. Un dato que, según la responsable de SATSE, Mari Cruz Oliván, han comprobado in situ en los centros de salud. No obstante, contrasta con el facilitado por el ejecutivo autonómico, fruto de la recopilación de las hojas de firma de los trabajadores y datos oficiales. Según Sanidad, en el conjunto de Aragón, sólo han secundado la protesta el 21,69% del total de los trabajadores de atención primaria. No discriminan entre categorías profesionales. En concreto, un 35,75% en la provincia de Zaragoza, un 6,79% y apenas un 0,61% en la de Teruel, donde sólo han faltado cuatro profesionales.

De momento, Sanidad no tiene constancia de ninguna incidencia en la atención. Como servicios mínimos, en cada turno y en cada centro de salud hay al menos un médico, una enfermera y un pediatra.

Desde el ejecutivo respetan las protestas pese a que siguen negociando los cambios en la atención urgente. La gerente del Salud, Ana Castillo, confía en lograr un acuerdo para evitar que el paro de hoy se repita el próximo lunes. De momento, no desvelan el contenido de las negociaciones por acuerdo entre las partes.

Por su parte, la directora de Atención Primaria, Pilar Borraz, ha defendido los cambios planteados por Sanidad para actualizar el modelo de atención. “No hemos venido para no hacer nada o para seguir arrastrando desde hace tiempo. Hay que cambiar las cosas y el objetivo es poner a la Atención Primaria de donde nunca tuvo que haber salido”.