CCOO denuncia infradeclaración de enfermedades causadas por el trabajo

Aragón tiene un índice de incidencia de enfermedades profesionales del 20%, siendo la octava comunidad autónoma con mayor número de patologías causadas por el trabajo. CCOO advierte de un aumento del 5,42% en enfermedades debidas a posturas forzadas, movimientos repetitivos o inhalación de sustancias. El informe destaca la infradeclaración existente en determinadas patologías desde 2023, como la silicosis o el cáncer laboral, por exposición a sílice cristalina o carcinógenos como el amianto.

La mayoría de las enfermedades (89,55%) se deben a agentes físicos. El 56% de las enfermedades profesionales se detectan en la franja de edad de los 40 a los 54 años, y en el sector industrial el índice de incidencia en mujeres asciende al 86,26%, 49 puntos por encima del nivel nacional. Este índice se calcula por patología detectada por cada 10.000 personas afiliadas a la Seguridad Social.

El secretario de salud laboral de CCOO, Luis Clarimón, cree que apenas se reconoce la mitad de las enfermedades profesionales, lo que perjudica los tratamientos. "La rehabilitación, que es, sobre todo en traumatológicos, más rápida en la mutua, no la tienes. La tiene que hacer la Seguridad Social, que es mucho más lenta. Y además, al no estar reconocida, no llega al servicio de prevención de la empresa la notificación de que en su empresa hay dos, tres, cuatro, una persona con una enfermedad profesional". El mecanismo que registra estas patologías en nuestro territorio es el sistema informático de enfermedades profesionales de Aragón (InfoEP).

El informe, que se puede consultar en este enlace, concluye: "Los costes de las enfermedades profesionales son muy elevados, mucho más que los que supondría la inversión en materia de prevención que sería necesaria para que estas no aparecieran. Estos fueron de alrededor de, 45.000 Millones de euros en España, de los cuales 1.300 Millones fueron el coste en la comunidad autónoma de Aragón".