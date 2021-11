El PP carga contra Lambán y C's tiende la mano a acuerdos

LEER MÁS Lambán activará suelos en Zaragoza para atraer empresas

De los 141 millones de euros anunciados para los sectores más afectados por la pandemia, solo 47 se han comprometido, y todavía no se han pagado. Sobre la gestión de esta crisis, Beamonte acusa al Gobierno de ser más restrictivo que otros territorios, y por eso, Aragón ha sufrido una ola más, con grandes consecuencias que no se han afrontado. Los populares no apoyarán la reedición de la Estrategia de Recuperación. Beamonte señala que Lambán representa ruina y fracaso. Frente al panorama pintado por el PP, el presidente Lambán ha acusado a Beamonte de vivir en una cueva ajena a la realidad y de exagerar los problemas, con la esperanza de que se conviertan en realidad, para beneficio de su partido.

La política nacional ha entrado en ese cara a cara. El líder popular ha echado en cara a Lambán su posición callada frente temas como el acercamiento de presos etarras o los indultos de presos catalanes. Además, ha acusado al Gobierno aragonés de ser “campeón en subir impuestos” y de gestionar de forma ineficaz, a lo que Lambán ha contestado con datos económicos positivos.

Ciudadanos

Más conciliador ha sido el líder de Ciudadanos, Daniel Pérez, quien mantiene su intención de llegar a acuerdos y apostar por la unidad para la recuperación económica de Aragón. Eso sí, ha solicitado a Lambán que presione al Gobierno de España para que lleguen cuanto antes las inversiones y proyectos pendientes. Además ha lamentado que el Gobierno de España tenga que ceder al chantaje de otras Comunidades Autónomas y que territorios como Aragón salgan perdiendo. El líder de Ciudadanos, Daniel Pérez, le ha pedido al presidente que se apoye en la mayoría en proyectos que generan división en el cuatripartito como la candidatura de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030 o el impulso de algunas obras del Pacto del Agua.

El responsable de la formación naranja ha planteado a Lambán que el año 2022 esté dedicado a Ramón y Cajal, coincidiendo con el 170 aniversario de su nacimiento, algo que ha aceptado.