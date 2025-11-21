Carbonero califica como "reto principal" la puesta en marcha de los tribunales de instancia

LEER MÁS Jueces y fiscales se suman en Huesca a la concentración contra las reformas de Justicia

El recién elegido presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, Juan José Carbonero, ha visitado hoy el Palacio de Justicia de Huesca donde se ha reunido con colectivos del colegio de procuradores, letrados de la administración de justicia, fiscales y jueces. En palabras de Carbonero, se trata de un primer contacto con los profesionales de los distintos colectivos y conocer inquietudes y cuestiones ante la inminente entrada en vigor, el próximo 1 de enero de 2026, de los Tribunales de Instancia en las capitales de provincia de Aragón. "Es el momento de pasar de las musas al teatro. El reto ahora es su implantación. Estamos comprometidos y convencidos de que esta herramienta ayudará a prestar un mejor servicio de la administración de justicia a los ciudadanos en Aragón", ha señalado Carbonero.

Por su parte, la presidenta de la Audiencia Provincial de Huesca, Marina Rodríguez, indicaba que ya se ha trasladado al presidente del TSJ una memoria con las peticiones concretas como una tercera de magistrado en el partido judicial de Monzón. Carbonero entiende que son peticiones de intendencia y de logística "para prestar un mejor servicio al ciudadano desde la administración de justicia".

Carbonero, que ha eludido pronunciarse sobre la condena de Tribunal Supremo al Fiscal General del Estado Álvaro García Ortiz por un delito de revelación de secretos, también ha visitado esta mañana el Ayuntamiento de Huesca, donde ha participado en una recepción institucional, en la que ha podido intercambiar impresiones con los representantes municipales. Posteriormente, el presidente del TSJ Aragón ha firmado en el libro de honor del Ayuntamiento.