Campaña informativa sobre la nueva ordenanza de ciclos de Huesca

En Huesca, la Semana Europea de la Movilidad ha arrancado con una campaña informativa sobre la nueva ordenanza de ciclos. Dicha norma, que se encuentra en estos momentos en exposición pública, contempla como uno de los puntos más destacados la regulación de la zona estancial o zona “T” del centro de la capital oscense.

Para garantizar la seguridad y accesibilidad en esta área peatonal, la ordenanza prohíbe la circulación de bicicletas durante el horario comercial y de Vehículos de Movilidad Personal en todo momento.

Además, la velocidad máxima para bicis es de 10 km/h en zonas peatonales, el uso de casco es obligatorio para menores de 16 años. También son necesarias luces homologadas en horario nocturno y está prohibido el uso de auriculares o dispositivos móviles durante la conducción. Por otro lado, los ciclistas tienen prohibida la circulación por aceras y deberán guardar una distancia mínima de 1 metro con respecto a los peatones en zonas compartidas y de 1,5 m a las fachadas de los edificios en zona peatonal.

Obligaciones para los ciclistas de la nueva normativa | Ayuntamiento Huesca

En cuanto a los usuarios de patinetes eléctricos, con la entrada en vigor de la nueva ordenanza será obligatorio el uso de casco homologado y chaleco reflectante. Solo podrá ir una única persona por patinete. Será necesario tener cumplidos 16 años para conducir estos vehículos, que tendrán prohibida la circulación por la zona estancial del Coso o por cualquier acera de la ciudad. Deberán contar con luces homologadas y el límite de velocidad se establece en 25 km/h en vías generales, 20 km/h en calles residenciales y 10 km/h en zonas peatonales o de prioridad peatonal. Los conductores de VMP también tendrán prohibido el uso de auriculares o dispositivos móviles mientras conducen.

Junto a esta campaña de concienciación, durante esta semana y las siguientes se desarrollarán diferentes actividades educativas sobre seguridad vial. De aquí a final de año, y en paralelo a la aprobación del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) y la puesta en marcha de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), el Ayuntamiento continuará impulsando nuevas campañas informativas sobre los cambios que transformarán la movilidad en la ciudad. La iniciativa se centra en difundir a través de redes sociales, mupis urbanos y cartelería, campañas en medios de comunicación y la página web del Ayuntamiento de Huesca, las principales normas de circulación que regirán a partir de la aprobación de la ordenanza para bicicletas, patinetes eléctricos y otros vehículos de movilidad personal (VMP). Además, se realizarán charlas en colegios e institutos dirigidas a jóvenes de 15 y 16 años, la edad a partir de la cual ya podrán utilizar estos vehículos. La primera, este jueves, día 18, en IES Ramón y Cajal a las 11:30 horas.