Un camión se hunde en el barrio del Carmen de Teruel

Un camión de la basura se ha hundido esta madrugada al ceder el pavimento en el barrio del Carmen de Teruel. El hundimiento ha dejado un tremendo socavón, que ha obligado a cortar la travesía, aunque desde el ayuntamiento turolense aseguran que la situación no reviste peligro.

Los vecinos de la calle han manifestado que hace unos días ya notificaron al consistorio la aparición de grietas en la calzada. Los técnicos municipales se han personado en la zona para valorar los daños, que achacan a unas obras de mantenimiento en la red de aguas que se llevaron a cabo la semana pasada.

El concejal de infraestructuras, Juan Carlos Cruzado, ha asegurado que "las viviendas no corren peligro".