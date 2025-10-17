Sanidad

Cada año se diagnostican unos mil casos de cáncer de mama en Aragón

Cada año se diagnostican mil de casos de cáncer de mama en Aragón, la mayoría de manera precoz, gracias a la campaña de cribado de este tipo de tumores. El domingo, se conmemora el día contra esta enfermedad y la Asociación Española contra el Cáncer ha lanzado la campaña “Nos lo tomamos a pecho”. La tasa de incidencia es de 148 casos por cada 100.000 habitantes.

Onda Cero Aragón

Zaragoza |

Los programas de cribado de cáncer de mama son claves detectar la enfermedad
Los programas de cribado de cáncer de mama son claves detectar la enfermedad | Pixabay

El diagnóstico temprano es muy importante para abordar la enfermedad. Cuando llega, la vida de las mujeres da un giro de 180 grados. Miedo o incertidumbre fueron algunos de los sentimientos que tuvo Elena Nalváez cuando le comunicaron que padecía cáncer de mama metastásico. Unas sensaciones que suelen aparecer durante la enfermedad y que se deben visibilizar para poder ser conscientes de la realidad que atraviesan estas mujeres.

Las asociaciones juegan un papel clave para tejer redes de apoyo y guiar a las mujeres en todo ese proceso, compartiendo experiencias y ayudando a sobrellevarlo. Lo que nunca pierden las pacientes son la esperanza, que cada una adapta a su situación personal. Gracias a la lucha y la tenacidad, ahora pueden disfrutar de una vida prácticamente normal.

Desde la Asociación contra el cáncer en Zaragoza han lanzado la campaña “Nos lo tomamos a pecho”, con el objetivo de que estas realidades puedan calar en la sociedad. Insisten en la importancia de la autoexploración, autoprotección y la participación en los programas de cribado. También en el impulso de la investigación.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer