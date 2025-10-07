Un cachirulo musical marca la moda sostenible de los pilares

La moda está también presente en las Fiestas del Pilar y entre la amplia oferta, nos encontramos con un pañuelo que cuenta una historia. Un diseño que no sólo muestra un cachirulo sino también a la Virgen del Pilar y que contiene un código QR a través del que se puede escuchar una canción, una jota de la aragonesa Mar Giménez que compuso al estar viviendo en Estados Unidos y que habla del sentimiento, de pertenencia a la tierra.

La canción habla de “nuestra tierra y de cómo se echa de menos cuando estás lejos”, así lo destaca la creadora de este pañuelo Natalia Pomar, quien añade que se trata de “una experiencia que aúna ´la música, las raíces y la pasión por Zaragoza”.

La apuesta de Pomar en sus diseños es la sostenibilidad y lo refleja a través de los elementos que utiliza para elaborar sus diseños. Todos sus productos son 100% algodón orgánico o utiliza elementos reciclados. Todo un compromiso con la moda y con el futuro del sector.

Este es el segundo modelo pilarista que diseña Natalia Pomar, el año pasado realizó otro pañuelo “amuleto”. Mide 67x67 centímetros y es de semiseda reciclada. En estos días de las Fiestas del Pilar se encuentra en la caseta 11 del Mercadillo de Otoño en el Paseo Sagasta de Zaragoza.