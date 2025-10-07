Pilar 2025

Un cachirulo musical marca la moda sostenible de los pilares

Los cachirulos ya forman parte del uniforme festivo, además combina con todo, pero estos días, cada vez hay más propuestas de complementos, como la que hacen desde “Mind of Natt”: un pañuelo cachirulo que cuenta una historia.

Lourdes Funes

Zaragoza |

Cachirulo musical/Mind off Natt

La moda está también presente en las Fiestas del Pilar y entre la amplia oferta, nos encontramos con un pañuelo que cuenta una historia. Un diseño que no sólo muestra un cachirulo sino también a la Virgen del Pilar y que contiene un código QR a través del que se puede escuchar una canción, una jota de la aragonesa Mar Giménez que compuso al estar viviendo en Estados Unidos y que habla del sentimiento, de pertenencia a la tierra.

La canción habla de “nuestra tierra y de cómo se echa de menos cuando estás lejos”, así lo destaca la creadora de este pañuelo Natalia Pomar, quien añade que se trata de “una experiencia que aúna ´la música, las raíces y la pasión por Zaragoza”.

La apuesta de Pomar en sus diseños es la sostenibilidad y lo refleja a través de los elementos que utiliza para elaborar sus diseños. Todos sus productos son 100% algodón orgánico o utiliza elementos reciclados. Todo un compromiso con la moda y con el futuro del sector.

Este es el segundo modelo pilarista que diseña Natalia Pomar, el año pasado realizó otro pañuelo “amuleto”. Mide 67x67 centímetros y es de semiseda reciclada. En estos días de las Fiestas del Pilar se encuentra en la caseta 11 del Mercadillo de Otoño en el Paseo Sagasta de Zaragoza.

