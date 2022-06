Buj: "Trabajo con la hipótesis de que habrá, pero no sé cómo"

LEER MÁS El Torico se reparará en Zaragoza

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, ha explicado en una entrevista a Onda Cero que "la idea es poder recuperar el emblema de la ciudad lo antes posible". No obstante, Buj ha hecho un llamamiento a la prudencia porque "será necesario hacer una propuesta a patrimonio antes de acometer ninguna actuación".

La alcaldesa confía en que la propuesta definitiva de restauración llegue a lo largo de la jornada de mañana y a partir de ahí se tomara la mejor decisión para la ciudad.

"Me gustaría que se mantuviera la puesta del pañuelico sea como sea, porque además este año se cumplían cuarenta años de este acto y, aunque no podemos decir que sea una tradición histórica, muchos no recordamos la Vaquilla sin la puesta". Por eso Buj ha añadido que "en estos momentos trabajo con la hipótesis de que habrá pañuelico, pero no sé cómo".