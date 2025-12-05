Buenas cifras de ocupación y nieve este puente en Aragón

El sector turístico afronta el puente de Constitución e Inmaculada – más corto que otros años –con optimismo. De media la ocupación de las casas rurales aragonesas se sitúa en el 70%. La cifra ha mejorado en últimos días gracias a la previsión del tiempo.

El puente de diciembre es una fecha clave para el turismo en el Pirineo y más si están todas las estaciones de esquí en marcha, como es el caso de este año. Por ejemplo, en el Valle del Aragón, con Astún y Candanchú abiertas, las previsiones son muy buenas y esperan que la ocupación alcance el 100% con las reservas de última hora en todo tipo de alojamientos.

Los viajeros provienen principalmente del País Vasco y Navarra y cada año aumenta más el número de madrileños que se acercan al Pirineo. El empresario turístico, Luis Terrén, valora que la apertura de las estaciones en noviembre ha animado el turismo y la economía local en estas fechas. Las previsiones para Navidad también son buenas en el Valle del Aragón, con unas reservas que se concentran principalmente en año nuevo.

Nieve de Teruel

En Teruel este fin de semana arranca la temporada de esquí con cinco pistas y siete kilómetros esquiables en la estación de Valdelinares. Los sistemas de innivación artificial están fabricando nieve desde hace tres semanas, lo que sumado a la borrasca que ha pasado esta noche por el este de la provincia ha dejado un manto blanco de nieve polvo dura en las pistas de Gúdar Javalambre, ideal para recibir a los primeros esquiadores. Y aunque todavía no se puede esquiar, en Javalambre también se ha abierto la pista para trineos.

Candanchú

La provincia de Huesca tiene ya todas sus estaciones de esquí abiertas con casi 100 kilómetros esquiables. Algo que ha sido posible gracias a las bajas temperaturas de los últimos días, que han permitido producir nieve, y al intenso trabajo de los equipos. Tras la apertura de Astún el fin de semana pasado, Candanchú ha abierto ya 64,5 kilómetros esquiables del dominio 100K. En el Valle de Tena, a la sección de Formigal se une la de Panticosa, sumando entre ambas 77 kilómetros esquiables y en el Valle de Benasque, la estación de Cerler abre este sábado con 6 kilómetros esquiables en el sector Ampriu.