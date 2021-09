Brote de gastroenteritis en Villafranca por el agua de boca

Aunque los primeros síntomas aparecieron el 19 de septiembre, no fue hasta este lunes cuando se recibieron los resultados de los análisis de Salud Pública y se determinó que el agua no solo no era potable, sino que tampoco era apta para otras tareas, como cocinar o asearse.

Para abastecer a los vecinos, la Diputación Provincial llevó dos camiones nodriza e instaló once tanques de hasta 1.000 litros. La alcaldesa de Villafranca, Volga Ramírez, ha expresado el malestar de los vecinos por el mal funcionamiento de la depuradora.

Daños y perjuicios a la empresa que gestiona la depuradora

El Gobierno de Aragón ha anunciado que pedirá daños y perjuicios a la empresa encargada de la gestión de la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Villafranca de Ebro por negligencia. Y es que, la investigación que ha llevado a cabo el Instituto Aragonés del Agua concluye que el origen de los problemas en la calidad del agua se debe a una negligencia que se produjo a raíz de una manipulación errónea de las llaves de paso.

Al parecer, esas llaves quedaron abiertas por error y el agua de servicio de las instalaciones llegó a la red de agua potable y al abastecimiento municipal. Se prevé que el servicio se pueda restablecer en los próximos días pero, de momento, los vecinos tendrán que seguir recurriendo al agua embotellada y a los bidones repartidos por los Bomberos de la Diputación Provincial de Zaragoza.