Bolaños dice que siguen "estudiando" las ayudas para Teruel y a Lambán le parece "inquietante"

El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha visitado por primera vez la sede del Ejecutivo aragonés, para recalcar el compromiso del Gobierno de España con nuestro territorio. Como ejemplo, ha señalado que ya nos han transferido 1.040 millones de euros de los fondos europeos, y las partidas destinadas a Aragón han aumentado un 31% en esta legislatura, respecto a los cuatro últimos años de gobierno del PP.

Además, Bolaños ha asegurado que los Presupuestos que están redactando para 2023 también serán buenos para Aragón. Sin embargo, no ha concretado cuándo aprobarán las ayudas que autorizó la Unión Europea para las empresas de las provincias más despobladas, entre ellas Teruel. El ministro asegura que es una medida "muy compleja" de implementar y pide que se tenga en cuenta todo lo que ya han hecho para afrontar el reto demográfico.

"Tal es la prioridad que el presidente del Gobierno da al reto demográfico, que lo ha convertido en Vicepresidencia. Hemos puesto en marcha cien medidas que ya están beneficiando a los ciudadanos de la España despoblada y vamos a seguir trabajando. Por tanto, yo no pondría tanto el foco en una medida concreta, que estamos estudiando, y que queremos que beneficie finalmente a la provincia de Teruel, sino que pondría el foco en la totalidad de las medidas y en otro tipo de ayudas directas que también se pueden adoptar", ha señalado Bolaños.

El presidente del Gobierno aragonés, Javier Lambán, confía en que el Gobierno de España cumpla con este compromiso y aplique esa reducción fiscal para las empresas de la provincia de Teruel. No obstante, le sorprende que todavía esté en fase de estudio, ya que la Unión Europea autorizó esta medida hace ya mucho tiempo. "Que no hayan terminado de estudiarlo es una noticia inquietante, pero he visto al ministro con buena disposición", ha afirmado Lambán.