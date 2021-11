PLATAFORMA LOGÍSTICA

El bloqueo de PLATEA según Teruel Existe

El movimiento ciudadano Teruel Existe denuncia que Platea no reúne las características indispensables para considerarse una plataforma logística. Además, lamentan que los proyectos están redactados y el dinero comprometido, por lo que no descartan emprender acciones si no se ponen en marcha.

Redacción