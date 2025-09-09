Binéfar evalúa hoy los daños de la fuerte tormenta del lunes

Una tormenta torrencial que cayó ayer a las 20,45 de la tarde en Binéfar ha causado serios destrozos en la localidad. En apenas cinco minutos el agua, acompañada de granizo, cayó con fuerza anegando locales y espacios municipales mientras que las fuertes rachas de viento, de casi 40 kilómetros/hora, derribaron varios árboles sobre la vía pública.

El Ayuntamiento de la localidad se reunió ayer por la noche de urgencia para evaluar los daños y adoptar medidas. Se decidía suspender la actividad educativa para este martes de la Escuela Infantil Municipal. "Han caído árboles en el jardín y el agua también ha ocasionado otros destrozos. Hasta que no esté todo arreglado no se reanudará la actividad", ha señalado la alcaldesa Patricia Rivera,

La brigada de servicios ha estado inspeccionando desde ayer la población viendo las zonas afectadas. Algunas se han limpiado a lo largo de esta noche pero los daños son numerosos y las labores de limpieza van a continuar durante la jornada de este martes.

El Gobierno de Aragon decidió activar el nivel 1 de emergencia. La fuerte tromba de agua con granizo causo daños en buena parte de la comarca de La Litera. No solo en Binéfar sino en otras localidades como Esplus, Tamarite o Altorricón.