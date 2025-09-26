El bienestar y el autocuidado se dan la mano en Layana

Conocer el entorno natural, la importancia histórica y cultural de Layana. Este es uno de los objetivos de la jornada “Layana inspira” que han organizado desde la asociación El Piojo y la Pulga de esta localidad cincovillesa. En esta primera edición se quiere poner el foco en el bienestar y el autocuidado, la importancia que tiene el contar con hábitos saludables y aprender a desconectar de la tecnología.
La coordinadora de esta jornada y portavoz de la asociación organizadora, Patricia Cortés, explica que jornadas como esta son importantes porque, con el ritmo de vida se lleva en la actualidad, “es importante tomarse una pausa para conectar con uno mismo” y desde luego Layana es uno de los lugares para hacerlo, con una gran riqueza natural y con menos de un centenar de vecinos censados.
Esta jornada no sólo ha contado con charlas y conferencias, sino también con un espacio abierto a todo el que quisiera acercarse y en el que se han dado consejos de cuidado y de diferentes materias, además se han instalado puestos de artesanía. “Layana inspira” es de las primeras actividades que ha organizado la asociación El Piojo y la Pulga, ya que hace apenas un año que ha comenzado su andadura con el objetivo de realizar actividades innovadoras y que aporten valor a su municipio.