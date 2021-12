"Beso" es el cartel ganador de la edición de 2022

El cartel seleccionado para anunciar la XXVI Edición de Las Bodas de Isabel de Segura es el titulado Beso, de Francisco Javier Andreu, un valenciano que ejerce como profesor de Educación Plástica y Dibujo Técnico.

Andreu es licenciado en Bellas Artes por la Facultad de San Carlos de Valencia y, en su currículum, cuenta con diferentes galardones en distintos certámenes de la Comunidad Valenciana.

Para la elaboración del cartel buscó la inspiración en las diferentes escenas que vio por Internet “No conocía la historia de Los Amantes y lo que más me llamó la atención es que los dos mueren por el beso que no se llegan a dar y por eso, es lo que he querido representar”.

El jurado, compuesto por Juan Carlos Navarro, ilustrador y diseñador gráfico, Pedro Luis Hernando, director del Museo de Arte Sacro y docente y Matías Caballero, profesor de Diseño Gráfico en la Escuela de Artes de Teruel, ha seleccionado esta obra entre las 25 que se han recibido desde distintos puntos de España con ideas muy diferentes: desde ilustraciones más tradicionales con inspiración medieval hasta cómics o propuestas mucho más transgresoras.

Las Bodas de Isabel de Segura celebrará su vigésimo sexta edición del 17 al 20 de febrero de 2022 y, su organización, está condicionada a la situación sanitaria del momento, barajando distintas opciones con el fin de garantizar la seguridad del público asistente, así como de los actores y demás participantes.