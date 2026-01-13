Delegado del Gobierno en Aragón

Beltrán reconoce “la pericia y el extraordinario esfuerzo” de la Guardia Civil de Montaña en sus últimas actuaciones

Finalmente, Beltrán ha animado a los integrantes de los GREIM a continuar con una tarea “que salva vidas y da tranquilidad a quienes visitan nuestras montañas”. Asimismo ha hecho un llamamiento a seguir con atención los partes meteorológicos de la AEMET y mantener la prudencia en las actividades al aire libre.

Redacción

Huesca |

Beltrán reconoce “la pericia y el extraordinario esfuerzo” de la Guardia Civil de Montaña en sus últimas actuaciones
Beltrán reconoce “la pericia y el extraordinario esfuerzo” de la Guardia Civil de Montaña en sus últimas actuaciones | Subdelegación Huesca

El delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, junto al general jefe de la Zona de Aragón, Antonio Orantos, ha trasladado hoy su reconocimiento a los integrantes de los Grupos de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) y a sus guías caninos, así como a la Unidad Aérea, por las últimas actuaciones llevadas a cabo en el Pirineo oscense.

En un encuentro celebrado en la base del helicóptero de la Unidad Aérea de la Guardia Civil en Huesca, Beltrán ha valorado “la pericia y el extraordinario esfuerzo” demostrados por estos efectivos durante sus últimas intervenciones, entre las que destacan los aludes acaecidos el 29 de diciembre en Panticosa y el 31 de diciembre en el valle de Bielsa.

La Guardia Civil de Montaña ha continuado actuando a lo largo de los últimos días, con intervenciones como el rescate nocturno de un senderista en Torla-Ordesa, este pasado sábado 10, en plena borrasca Goretti. El delegado ha destacado que “la labor del GREIM es especialmente complicada en temporada invernal, aunque los accidentes de montaña se están produciendo en todas las estaciones del año”, por lo que ha llamado a “seguir con atención los partes meteorológicos de la AEMET y mantener la prudencia en las actividades al aire libre”. Finalmente, Beltrán les ha animado a continuar con una tarea “que salva vidas y da tranquilidad a quienes visitan nuestras montañas”.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer