El barrio San León tendrá un aparcamiento subterráneo

El barrio de San León contará con un aparcamiento subterráneo de dos plantas y se mejorará el de la calle Santa Amalia. El ayuntamiento de la capital tiene previsto llevar a cabo esta actuación con el objetivo de remediar los problemas para estacionar existentes en el barrio.

La alcaldesa de la ciudad, Emma Buj, ha indicado que "son muchos los conductores que aparcan en San León para bajar al centro, a los que se suman los estudiantes y quienes acuden a hacer sus compras a esta zona de la ciudad".

Buj también ha adelantado que tienen previsto acondicionar el edificio anexo al nuevo centro sociocultural de San León para usos residenciales, para lo que ya cuentan con 500.000 euros procedentes del FITE.