Bailo regresa a la Edad Media con la llegada del Santo Grial

En el siglo XI había una reliquia que era muy cotizada y que estuvo en el Alto Aragón durante años. Se trata del Santo Grial, además del monasterio de San Juan de la Peña, el grial viajó por diversas localidades. Tras estar en San Adrián de Sasabe, llegó a Bailo y ahí permaneció durante varios años hasta que fue trasladado a Jaca. Sus vecinos fueron los custodios de la reliquia.

Para conmemorar esta efeméride, en el año 2013, la Asociación Cultural Acurba de Bailo comenzó a implicarse en la organización de la recreación de esta fiesta para recordar la efeméride y dar a conocer la historia del grial en Aragón. “Se trata de una mezcla de orgullo, de historia y de celebración”, define a las jornadas el vicepresidente de la asociación, Juan Bernabeu.

Aunque comenzaron a realizar las recreaciones en 2013, el covid hizo que se produjera un parón en la celebración y que la cita pasara a ser bianual. De ahí que se celebre la octava edición de la Recreación Histórica de la Estancia del Santo Grial en la que participa prácticamente todo el pueblo que cuenta con 80 habitantes censados.

Bailo regresa a la época del rey Sancho III El Mayor quien, acompañado por el obispo Mancio II, la reina doña Munia y el infante Ramiro, estuvieron en la localidad oscense como sede real. Durante varios días se van a llevar a cabo teatralizaciones, mercado medieval, música y exhibiciones de cetrería, entre otras actividades.