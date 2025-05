Azcón reclama a Sánchez más explicaciones por el apagón

Ha destacado que no hay evidencias para señalar que el incidente se debiera a un exceso de energía renovable o a la falta de centrales nucleares. El presidente ha vuelto a remarcar que las renovables son el futuro, ante el discurso pro nuclear del Partido Popular.

Ante esta falta de explicaciones, el presidente aragonés, Jorge Azcón, ha criticado que, a día de hoy, no se hayan dado unos motivos claros. A su juicio, desde el Gobierno de España sí conoce las causas, pero no las quieren desvelar. De no ser así, apunta a una clara incompetencia del Gobierno de Sánchez.

Azcón también ha valorado la decisión del Gobierno de España de potenciar la interconexión eléctrica entre Francia y España, a través de los Pirineos, con tres proyectos que están pendientes. Uno por el Golfo de Vizcaya, que ya está en obras, y otros dos por Aragón y Navarra, que van a iniciar la fase de estudio.

Azcón considera que no hubiera tenido que ocurrir el apagón para dar un impulso a esa interconexión, que ya era prioritaria desde hace tiempo, y acusa al Ministerio de no hacer su trabajo.