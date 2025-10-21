Azcón se niega a negociar con VOX hasta que cesen al asesor que hizo comentarios racistas en redes

Aunque VOX ha sido socio preferente de su Gobierno, el presidente del ejecutivo autonómico, Jorge Azcón, ha anunciado que no va a tener ningún trato con esa formación hasta que cesen a su asesor del grupo de VOX en las Cortes, Marcos Francoy, quien hizo comentarios racistas en redes sociales, según ha publicado El Periódico de Aragón. Azcón se ha mostrado inflexible en este asunto, tras un encuentro con el vicesecretario de coordinación autonómica y local del PP, Elías Bendodo. “Ese señor de VOX, o abandona las Cortes de Aragón, o nosotros no volveremos a hablar con la gente de VOX. Tienen que despedir, cesar de forma inmediata a ese asesor porque esas declaraciones son intolerables e incompatibles con la democracia”, ha dicho Azcón.

Este desencuentro con VOX condiciona una hipotética negociación presupuestaria en Aragón. El presidente Azcón sigue sin aclarar si convocará elecciones anticipadas en caso de que su gobierno en minoría no logre los apoyos necesarios para aprobar las cuentas de 2026. Pese a que algunas encuestas indican que seguiría como presidente sin necesidad del apoyo de VOX, para Azcón la prioridad es lograr aprobar unas cuentas en las que el presupuesto de educación o sanidad aumentará por lo menos un 8%.

Azcón cree que cualquier partido que no esté interesado en bloquear el buen momento de la Comunidad podría apoyar la propuesta que llevarán a las Cortes, una vez el Ministerio de Hacienda aporte el objetivo de déficit y se apruebe el techo de gasto en el parlamento. Azcón insiste en que los ciudadanos aragoneses ya votaron hace algo más de dos años para pedir un cambio político. “Lo que corresponde es que avancemos. Cuando los aragoneses han hablado, creo que volver a preguntarles es inapropiado”, “Lo apropiado es aprobar los presupuestos”.