Azcón confía en lograr apoyos para aprobar el presupuesto de 2026

El Gobierno de Aragón presentará a finales de mes el techo de gasto en las Cortes para iniciar así el trámite parlamentario de la Ley de presupuestos de 2026. Lograr los apoyos necesarios para aprobarla es uno de los principales objetivos del nuevo curso político, según ha trasladado el presidente, Jorge Azcón, tras una reunión con los miembros del PP en las Cortes. El presidente ha adelantado que las cuentas reforzarán las partidas de Sanidad, Educación o Bienestar Social, manteniendo la apuesta por la mejora de las carreteras o las inversiones en el Pirineo, y reduciendo paralelamente los impuestos.

El presidente considera prioritario que Aragón tenga unos presupuestos para acompañar el buen momento económico que atraviesa la comunidad. El presupuesto del presente ejercicio fue prorrogado porque el ejecutivo autonómico no llegó a presentar el proyecto de Ley, al no contar con el apoyo de VOX. Formación a la que Azcón sigue necesitando para dar luz verde a las cuentas. Sin embargo, Azcón asegura que el principal problema en el bloqueo de los presupuestos fueron los tiempos.

Aunque en determinado momento del año VOX apoyó las cuentas de gobiernos del PP en varios territorios, aquí el ejecutivo, según ha trasladado el presidente, prefirió empezar a planificar las cuentas de 2026, porque las de este año se hubiesen aprobado muy avanzado ya el ejercicio.

Azcón ahora se muestra más optimista y por eso dará el paso de acudir con las cuentas al parlamento. “Hay una mayoría política fruto de las elecciones de 2023 que tiene capacidad para aprobar ese presupuesto. Se han puesto sobre la mesa proyectos que benefician a la comunidad autónoma y no valoramos otra alternativa que se aprueben los presupuestos de cara al año que viene”.

Menores migrantes

Otro tema que marcará esta semana y que podría complicar posibles acuerdos con VOX es el del traslado por toda España de los menores no acompañados desde Canarias. El Gobierno convoca mañana una reunión interministerial para ultimar los detalles. Aunque desde el ejecutivo autonómico acusan a Moncloa de pactar un reparto xenófobo e insolidario con Cataluña y País Vasco – que les “exime” de recibir más menores – el presidente Azcón asegura que cumplirán con la ley, aunque recurran las decisiones derivadas de ella ante la Justicia. Insiste en que ni se sabe cuándo ni cuántos menores llegarán a nuestro territorio.

“Mutualización” de la deuda

Tras la reunión con el grupo parlamentario “popular”, Azcón ha señalado que otra de las prioridades del curso es seguir defendiendo los intereses de Aragón. Por eso, Azcón rechaza de plano el proyecto de ley de condonación de las comunidades autónomas que el Gobierno de España prevé aprobar mañana en Consejo de ministros. Si Aragón se acogiese, se condonarían unos 2.000 millones de euros.

Azcón insiste en que no se va a perdonar ninguna deuda. Sólo se mutualizará entre todos los españoles, por lo que al final los aragoneses tendrían que pagar la mala gestión de otras comunidades más endeudadas, como Cataluña.

Para el presidente aragonés se trata de un nuevo “trágala” de Pedro Sánchez ante sus socios independentistas. Acusa además a la portavoz de su gobierno, Pilar Alegría, de mentir acerca de la “mal llamada condonación” porque el ahorro de intereses de la deuda – tal y como ha trasladado el Ministerio de Hacienda – no se podría usar para mejorar los Servicios Sociales, la Sanidad o la Educación.