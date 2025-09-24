Azcón anuncia la ampliación del instituto de San Blas en su discurso

El Gobierno de Aragón ampliará el Centro de Formación Profesional de San Blas e implantará un equipo de Atención Temprana en Teruel. Estos son los anuncios que el presidente Jorge Azcón ha hecho durante el discurso de apertura del debate sobre el estado de la comunidad. La intervención con la que el presidente aragonés ha abierto el debate ha estado repleta de alusiones a la provincia.

Azcón ha empezado hablando de la importancia que tienen los centros de datos para Aragón, manifestando su intención de conformar un triángulo de innovación y progreso entre el Data Alierta en Zaragoza, Walqa en Huesca y el Technopark de Alcañiz, que alberga un total de 29 entidades con 150 empleos directos y con el 97% de las naves nido ocupadas.

En el ámbito de la Sanidad, Azcón ha anunciado que "en las próximas semanas se va a reforzar la Atención Temprana, con tres equipos en Zaragoza, uno en Huesca y otro en Teruel, para que los niños con necesidad de apoyos los puedan recibir en el menor plazo posible".

El presidente también ha destacado la aplicación de la inteligencia artificial para interpretar las imágenes de radiología en el Hospital Obispo Polanco de Teruel y la creación del Centro Integral de Entrenamiento y Movilidad del Ejército del Aire y del Espacio en el Aeropuerto de Teruel.