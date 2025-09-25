Azcón anuncia 1.000 nuevas viviendas protegidas en Arcosur

El Ejecutivo autonómico adquirirá esos suelos con los 50 millones de euros que obtendrá de los aprovechamientos urbanísticos que le corresponden por los planes de Interés General Autonómico aprobados para desarrollar los grandes proyectos que se ubicarán en nuestro territorio.

Azcón ha realizado este anuncio en el cara a cara que ha protagonizado con el portavoz del PSOE, Fernando Sabés, con el que ha arrancado la segunda jornada del Debate. Sabés ha asegurado que los dos primeros años de gestión del Gobierno aragonés han creado decepción y frustración. Además, considera que Azcón actúa con soberbia.

Sabés cree que el Gobierno aragonés está desmantelando la educación y la sanidad, a pesar de contar con el mayor presupuesto de la historia. Además, ha pedido transparencia en las necesidades de agua y de energía de los centros de datos previstos en el territorio. En este sentido, duda que puedan ejecutarse todas las inversiones previstas.

En su contestación, el presidente aragonés ha señalado que si no se ponen en marcha todas las inversiones es por los retrasos y los problemas en la red de transporte de energía, algo que corresponde al Gobierno de España. Por otro lado, Azcón ha avanzado que, si no puede sacar adelante los presupuestos de 2026, no está obligado a convocar elecciones.

En la dúplica, Sabés ha señalado que ve a un presidente triste porque tiene ganas de irse a Madrid y ser ministro de un hipotético gobierno del Partido Popular, algo que Azcón ha descartado. Ha asegurado que será el cabeza de lista del PP en las siguiente elecciones.

Figura Lambán

La secretaria general de los socialistas aragoneses, Pilar Alegría, ha seguido desde la tribuna de invitados esta intervención del debate. Posteriormente ha hecho referencia a la polémica que se ha creado porque la bancada socialista no aplaudió ayer el anuncio para conceder el premio Gabriel Cisneros al expresidente Lambán. Alegría ha pedido que a Azcón que no utilice la figura de Lambán para sus intereses políticos.

En cambio, desde el hemiciclo, el presidente Azcón ha puesto en duda la dignidad política de los diputados socialistas por no aplaudir ese nombramiento y cree que está instaurada la ley del terror dentro del PSOE aragonés.