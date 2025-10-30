Azcón advierte del bloqueo político si no hay presupuestos

En una comparecencia ante las Cortes, Azcón ha reiterado que la convocatoria de unas elecciones anticipadas es su última opción, ya que considera que los aragoneses apuestan por la estabilidad institucional. Además, alerta de una pinza PSOE- VOX contra el Partido Popular. En ese debate, el portavoz de VOX, Alejandro Nolasco, no ha hecho referencia a si, finalmente, se sentarán a pactar los presupuestos. Eso sí, cree que el PP y el PSOE sí que están haciendo pinza desde Europa para aplicar políticas que no benefician a los aragoneses.

Azcón ha recordado que el último encontronazo con VOX ha sido por pedir el cese de un asesor de esa formación política que publicó mensajes racistas. El presidente ha señalado que volverá a hacerlo si hay un caso similar. Además, ha pedido a VOX que fijen su posición política. Azcón ha señalado que muy pronto presentarán el techo de gasto de los presupuestos de 2026 y que recogerá un déficit del 0,1%, que es la cifra que podría establecer el Ministerio de Hacienda.

El PSOE había solicitado esta comparecencia. Su portavoz, Fernando Sabés, cree que Azcón está ganando tiempo para ver si puede sacar adelante esas cuentas o decide convocar elecciones anticipadas. Cree que el presidente está muy cómodo con esta situación de parálisis y crispación. Por su parte, Azcón ha cargado contra la política de oposición de los socialistas.