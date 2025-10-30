Política

Azcón advierte del bloqueo político si no hay presupuestos

El presidente del Gobierno aragonés, Jorge Azcón, reconoce que estamos en riesgo de bloqueo político, si no puede aprobar los presupuestos de la Comunidad Autónoma. Por eso, ha instado a VOX a sentarse a negociar esas cuentas.

Onda Cero Aragón

Zaragoza |

El presidente Azcón en su comparecencia ante las Cortes
El presidente Azcón en su comparecencia ante las Cortes | Cortes Aragón

En una comparecencia ante las Cortes, Azcón ha reiterado que la convocatoria de unas elecciones anticipadas es su última opción, ya que considera que los aragoneses apuestan por la estabilidad institucional. Además, alerta de una pinza PSOE- VOX contra el Partido Popular. En ese debate, el portavoz de VOX, Alejandro Nolasco, no ha hecho referencia a si, finalmente, se sentarán a pactar los presupuestos. Eso sí, cree que el PP y el PSOE sí que están haciendo pinza desde Europa para aplicar políticas que no benefician a los aragoneses.

Azcón ha recordado que el último encontronazo con VOX ha sido por pedir el cese de un asesor de esa formación política que publicó mensajes racistas. El presidente ha señalado que volverá a hacerlo si hay un caso similar. Además, ha pedido a VOX que fijen su posición política. Azcón ha señalado que muy pronto presentarán el techo de gasto de los presupuestos de 2026 y que recogerá un déficit del 0,1%, que es la cifra que podría establecer el Ministerio de Hacienda.

El PSOE había solicitado esta comparecencia. Su portavoz, Fernando Sabés, cree que Azcón está ganando tiempo para ver si puede sacar adelante esas cuentas o decide convocar elecciones anticipadas. Cree que el presidente está muy cómodo con esta situación de parálisis y crispación. Por su parte, Azcón ha cargado contra la política de oposición de los socialistas.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer