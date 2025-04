Azcón acusa a Sánchez de ocultar las causas del apagón

En su reunión de este miércoles, el Centro de Coordinación Operativa (CECOP) ha decidido mantener en Aragón el nivel 2 de emergencia, como medida de precaución, tras el apagón histórico del lunes. Esto implica que la Unidad Militar de Emergencias seguirá activada por si se producen nuevas incidencias. Aunque los colegios, hospitales y servicios funcionan con normalidad en Aragón, el presidente, Jorge Azcón, cree que toca seguir siendo prudentes, a la espera de que den sus frutos las medidas de Red Eléctrica para estabilizar el sistema.

Tras el CECOP, Azcón ha acusado al Gobierno de España de generar dudas e incertidumbre sobre la situación. Ha arremetido contra el presidente Sánchez, porque mantiene abierta la posibilidad de que hayamos sido víctimas de un ciberataque, pese a que la propia Red Eléctrica y muchos expertos ya lo ha descartado. “Si no están contando lo que pasa no es porque tengan que investigar mucho más, es porque posiblemente no les interese contar lo que ha pasado y cuáles han sido los errores que se han cometido”, ha dicho Azcón.

Más afecciones y pérdidas económicas

El apagón tuvo una importante repercusión en el sistema sanitario. Aunque se garantizó toda la actividad urgente, se suspendieron 150 intervenciones quirúrgicas. A los pacientes afectados ya se les está asignando una nueva fecha. Mientras tanto, los empresarios siguen exigiendo que las causas se aclaren cuanto antes para poner soluciones y fortalecer la red para que una incidencia de ese calibre no se repita. Desde el departamento de Economía del Gobierno de Aragón estiman pérdidas de entre 50 y 60 millones de euros.

El PP pide la dimisión de la subdelegada

El apagón dejó atrapados a miles de pasajeros en los trenes. En este sentido, ha surgido una polémica a nivel político. El grupo del Partido Popular en las Cortes ha pedido la dimisión de la subdelegada del Gobierno en Zaragoza, Noelia Herrero. Le acusan de haber pedido un coche oficial para ser rescatada de un tren AVE en el que, como otros centenares de ciudadanos, se quedó atrapada el lunes a causa del corte. Según el PP, "se aprovechó de su cargo" para abandonar el tren antes que el resto de personas afectadas, cuando su obligación era dar ejemplo y ayudar al resto de afectados. El portavoz del PP, Fernando Ledesma, ha exigido que, si no dimite, sea cesada por el delegado.