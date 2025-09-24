Azcón anuncia la construcción de un nuevo hospital Royo Villanova

LEER MÁS Azcón confía en lograr apoyos para aprobar el presupuesto de 2026

La intervención del presidente se ha extendido durante dos y 40 minutos. En la recta final de su discurso ha tendido la mano a todas las formaciones políticas para pactar los presupuestos y que salgan adelante todas las medidas que ha enumerado durante esta primera jornada de debate. Por ejemplo, ha avanzado inversiones en políticas sociales como la educación. Apuesta por la gratuidad de cero a tres años, comenzando por el tramo de dos a tres para familias que tengan problemas de conciliación. Además, en el crurso 2026- 2027 quiere implantar la concertación hasta el Bachillerato.

En sanidad, el Gobierno de Aragón invertirá cerca de 200 millones de euros para construir el nuevo Hospital Universitario y tecnológico Royo Villanova, que sustituirá al centro actual, de referencia para 200.000 habitantes de la margen izquierda de Zaragoza. Se trata de la infraestructura hospitalaria más ambiciosa de nuestra comunidad y da respuesta a una histórica demanda vecinal.

La nueva instalación se adaptará a las necesidades sanitarias del siglo XXI y solucionará los problemas de espacio del hospital actual. Azcón, detalla que se planteó la opción de reformarlo, aunque, tras realizar el estudio funcional, se optó por levantar un nuevo edificio por varias razones.

En materia sanitaria Azcón también ha anunciado la construcción de un nuevo centro de salud en Arcosur y la puesta en marcha en el primer trimestre de 2026 del Ramón y Cajal de Huesca. Azcón ha destacado la mejora de la lista de espera en dependencia, a pesar de que el Gobierno de España no aporta financiación. Ha anunciado refuerzos en la atención temprana e inversiones por un importe de 13 millones de euros. En materia de vivienda apuesta por el impulso de la tercera fase del programa de rehabilitación de viviendas en pequeños municipios por un importe de 10 millones de euros y la construcción de viviendas de alquiler asequible en localidades medianas.

Azcón ha iniciado su intervención recordando al ex presidente del Gobierno aragonés, Javier Lambán, quien falleció hace un mes y ha anunciado que le va a conceder, a título póstumo, el Premio Gabriel Cisneros a los valores Constitucionales por su oposición a las políticas del Gobierno de España que favorecen a Cataluña.

Para continuar impulsando el ecosistema tecnológico y aplicar sus ventajas en la administración pública, Azcón ha anunciado la creación de la Agencia Digital de Aragón. Integrará Aragonesa de Servicios Telemáticos, la Dirección General de Administración Electrónica y la de Salud Digital y los servicios de informática de todos los departamentos del Gobierno de Aragón. Con esta entidad se impulsará la Inteligencia Artificial como herramienta clave y se incidirá en la ciberseguridad.

Además, en los próximos días se presentará la Oficina del Dato Sanitario, que permitirá mejorar la toma de decisiones en este ámbito aprovechando el procesamiento de datos y está previsto desplegar un programa formativo curricular en tecnología para los alumnos de Primaria y Secundaria, donde se integrará la robótica, la tecnología y la programación.