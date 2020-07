El Ayuntamiento de Zaragoza inicia una campaña para instar a los dueños de los perros a limpiar sus orines

Zaragoza

El Ayuntamiento de Zaragoza ha puesto en marcha una campaña de concienciación para instar a los ciudadanos a desinfectar la zona en la que orinan sus mascotas. Para ello, han puesto carteles informativos en diversos puntos de la ciudad y durante los próximos días repartirán soluciones de agua y vinagre en todos los barrios. Zaragoza cuenta con 60.000 perros censados y, por el momento, no es sancionable el hecho de que los dueños no limpien la zona donde orinan. No obstante, el consistorio no descarta poner multas en un futuro, al igual que ocurre si no recogen las heces de sus perros.