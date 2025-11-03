El ayuntamiento de Teruel apoya a los trabajadores de LogiRail

El pleno del ayuntamiento de Teruel ha aprobado por unanimidad el convenio urbanístico de Las Viñas, que contempla la construcción de 970 viviendas y la modificación de las bases reguladoras de los precios públicos para el año que viene.

En el capítulo de mociones, todos los grupos han votado a favor la presentada por Teruel Existe para apoyar a los trabajadores del Centro de Competencias Digitales de RENFE, ante la eliminación del complemento salarial que supondrá reducir casi a la mitad sus sueldos.

La propuesta reconoce el valor estratégico en la lucha contra la despoblación y en la creación de empleo cualificado en la provincia que tiene este centro. Esta iniciativa ha sido la única de las ocho que se han presentado en el pleno celebrado esta mañana que ha contado con el apoyo de todos los grupos con representación en el consistorio turolense.