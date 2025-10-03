El Ayuntamiento de Sijena pide apercibir a Urtasun por usurpación de funciones judiciales

El Ayuntamiento de Sijena ha pedido a la jueza encargada de la ejecución de la sentencia que ordena devolver las pinturas murales del Monasterio de Sijena que aperciba al ministro de Cultura Ernest Urtasun por intervenir en el litigio de los bienes. El abogado del Ayuntamiento , Jorge Español, considera que Urtasun podría incurrir en un delito de usurpación de funciones judiciales si, como declaró recientemente sus técnicos trabajan en el proceso de devolución. Un delito que podría suponer penas de seis meses a un año de prisión, multa de tres a ocho meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años.

Español alude a una posible obstaculización al cumplimiento de la sentencia por parte del Ministerio de Cultura y del Instituto del Patrimonio Cultural de España y recuerda que el propio ministerio no recurrió la sentencia de primera instancia que le absolvió de no haber impedido el traslado ilegal de las obras. Señala que, al no apelar la sentencia, el Ministerio de Cultura carece de legitimidad para tener algún tipo de intervención en su ejecución, "ni siquiera en lo que se refiere al traslado de las pinturas murales al Monasterio de Sijena".

A su juicio, el cumplimiento de la sentencia no puede ser obstaculizado mediante informes o intervenciones contrarios a su natural cumplimiento por parte del Ministerio ni del órgano de él dependiente, el ICPE, pues es el poder judicial quien debe requerir en todo caso la colaboración de estos, pero no para dejar de cumplir el fallo dictado, sino para darle efectivo cumplimiento". De este modo, el abogado pide a la magistrada que aperciba, con carácter de urgencia, tanto al ministro como al IPCE para que se abstengan de intervenir en el proceso "evacuando informes sobre las pinturas murales de Sijena o interviniendo de otro modo en el mismo".