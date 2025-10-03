El Ayuntamiento de Plan critica la dejación de funciones de la DGA en la A-2609 entre Salinas y Plan

Ante la negativa del ejecutivo aragonés para mejorar la iluminación de los túneles de la A-2609, el alcalde de Plan, José Serveto, alerta del abandono del Gobierno de Aragón y las consecuencias que esto tiene en el valle de Chistau. José Serveto considera “una clara dejación de funciones” la última decisión del ejecutivo autonómico. “Cuando se trata de prometer, todo son buenas palabras, pero cuando se trata de actuar, miran para otro lado. Y así llevamos ya dos años”, ha señalado.

“La única carretera que da acceso a esta zona de Sobrarbe está en unas condiciones lamentables”. El primer edil de Plan recuerda que este verano hubo varios accidentes en el interior de los túneles “y ahora dicen que no hay informe que acredite la necesidad de iluminarlos. ¿No es suficiente causa la siniestralidad en esta vía? Se les llena la boca de hablando de grandes medidas contra la despoblación, pero los habitantes del medio rural no necesitamos proyectos faraónicos, necesitamos carreteras dignas que nos permitan llegar a casa de manera segura”.

Por eso, José Serveto invita al presidente Jorge Azcón “a volver al valle de Chistau y fijarse mejor en este tramo carretero. No dudamos de que entonces sacará del cajón los 200.000 euros que tienen para actuar en los túneles. Están presupuestados pero guardados en un cajón”. Y ha recordado que “hace tan solo unos días el presidente regional alardeaba de las inversiones en Sobrarbe a través del Plan Pirineos. Hablaba de 29 millones de euros, pero aquí no han invertido ni un solo euro”. El alcalde de Plan ha vuelto a poner sobre la mesa “las largas que hemos recibido a lo largo de estos dos años para comenzar con la reforma integral de esta carretera. El proyecto está, sólo hay que dar el paso para poner en marcha los trabajos. Mientras tanto, seguiremos reclamando nuestro derecho a vivir en el lugar que hemos elegido y reivindicando el mantenimiento de esta carretera, que es competencia del Gobierno de Aragón”.