El Ayuntamiento de Huesca reconoce los 25 años de Alternativa de El Fandi

El diestro David Fandila, El Fandi, ha recibido esta mañana en el Ayuntamiento de Huesca la Albahaca de plata honorífica, de manos de la alcaldesa Lorena Orduna. El diestro ha cumplido este año sus bodas de plata como matador de toros. Con este motivo, el consistorio oscense quiere reconocer la trayectoria del torero granadino, habitual en la Feria de la Albahaca y que cuenta con una gran simpatía entre la afición oscense.

En los dos años anteriores, desde que en 2023 se instituyó este acto en las fiestas de San Lorenzo, los homenajeados han sido Manuel Díaz "El Cordobés" y Enrique Ponce, en ambos casos, diestros de dilatada trayectoria y que han sido habituales en la plaza de toros de Huesca durante sus respectivas carreras. El acto quiere servir también de reivindicación de la tauromaquia como valor cultural de nuestro país y para resaltar la importancia en las fiestas de San Lorenzo.

Del cartel de hoy de la Feria de la Albahaca se cae uno de los principales atractivos, Morante de la Puebla, tras la cogida de ayer en Pontevedra. Será sustituido por Manuel Escribano, a quien acompañarán también en el ruedo los diestros Juan Ortega y Clemente.