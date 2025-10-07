El Ayuntamiento de Huesca reconduce la situación para que puedan celebrarse las verbenas de San Martín

LEER MÁS Canceladas las verbenas de San Martín en Huesca al no tener un lugar en condiciones

Finalmente habrá verbenas en las fiestas de San Martín. Tras el anuncio de la suspensión de estos y otros actos por parte de la Comisión de Fiestas del Barrio de Santo Domingo y San Martín, el Ayuntamiento ha comunicado que finalmente se habilitará una carpa climatizada con capacidad para dos mil personas en la Plaza de Toros.

La Asociación de Vecinos Juan de Lanuza y la Comisión de Fiestas del Barrio de Santo Domingo y San Martín, encabezados por Baldesca Oliván y Lorenzo Inglán, anunciaban esta mañana la suspensión de los actos más multitudinarios de las fiestas: las verbenas y el Memorial Carlos Luna Sistac "Luna Lunera San Martinera", al no poder utilizar este año el Palacio de Congresos. Informaban asimismo de la cancelación de la fiesta infantil, al tiempo que seguían buscando ubicación para la presentación de mairalesas, la actuación de Os Mainates y la cena de hermandad.

Según explicaron, la Comisión de Fiestas del Barrio de Santo Domingo y San Martín se había visto obligada a tomar esta "difícil decisión" ante la falta de un espacio que reuniera las condiciones necesarias para la celebración de sus verbenas puesto que, a pesar de haber solicitado hace un año la utilización del Palacio de Congresos, el Ayuntamiento les había negado esa posibilidad ofreciendo como alternativa una carpa en la plaza de toros. Sin embargo, el barrio creía conveniente suspender esos actos al considerar que la carpa no reunía ni el tamaño suficiente ni las condiciones de climatización esenciales para dar cabida a un evento de estas característica en pleno mes de noviembre.

Lorenzo Inglán, portavoz de la Comisión de Fiestas insistía en que resulta totalmente "inviable organizar unas fiestas en noviembre en una carpa sin climatización". "Nos dicen que debemos utilizar la carpa para igualarnos a otros barrios, pero no es lo mismo celebrar las fiestas en marzo, mayo o junio que en noviembre", subrayaba Inglán.

La respuesta del Ayuntamiento no ha tardado y a primera hora de la tarde la concejal de participación ciudadana y barrios, Susana Oliván, ha anunciado que el barrio dispondrá de una carpa con climatización con capacidad para 2.000 personas en la Plaza de Toros, una decisión que se adopta como una medida de equidad entre los barrios. También ha señalado que el Palacio de Congresos está ocupado durante esas fechas con conciertos. La concejala ha insistido en que esa carpa estará climatizada y que en todo momento se ha tratado de cumplir con cuestiones importantes para garantizar la seguridad.

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Vecinos Juan de Lanuza, Baldesca Oliván anunciaba que por el momento se ha decidido paralizar la impresión de los programas de fiesta y que la Comisión de Festejos se reunirá de urgencia para tratar de acelerar todos los trámites para poder celebrar tanto las verbenas como el resto de actos que iban a suspenderse de las fiestas