Ayerbe celebra XXIX edición de la Feria de Alternativas Rurales del Prepirineo

Ayerbe ultima los preparativos para la XXIX Feria de Alternativas rurales del Prepirineo que se celebrará el próximo domingo. Una cita que congrega a más de 60 expositores artesanos y que cuenta con gran impacto económico en el territorio, ya que Ayerbe cuadruplica ese día su población superando las cuatro mil personas.

Para Antonio Biescas, alcalde de Ayerbe, “la feria quiere dar visibilidad a todas esas personas que han decidido emprender en el medio rural, muchas veces con más dificultades que en la ciudad, pero apostando por dar vida a nuestros pueblos y también a nuestras ferias".

De 11 a 20, se podrán visitar cerca de 60 puestos, con artesanos y productores de la zona que ofrecerán productos relacionados con el vino, el queso, la miel, antigüedades, joyería, cerámica o textil, entre otros. La Feria busca dar proyección a Ayerbe y su entorno. "Intentamos vender nuestro patrimonio, culturas, tradiciones y productos locales", señala Biescas. Por ello, en esta XXIX edición la localidad invitada a la feria es Almudévar

El programa de la feria incluye propuestas para todas las edades. Habrá juegos familiares y tradicionales aragoneses y una tirolina para los más pequeños. También contará con animación musical con la presencia de la Agrupación Folclórica Santa Leticia y un taller de música tradicional a cargo de Barfulaires. Asimismo se ha organizado un taller de pulseras de cuero y una muestra de volteo de caballo, seguida de paseos gratuitos, con la Hípica de Loarre.

El sábado se inaugura la exposición "Ayerbe entre líneas", dedicada a la historia de la Biblioteca. También se contará en la feria con una muestra de vehículos históricos y el puesto de información turístico y de biblioteca. Por otra parte, habrá visitas guiadas a la ermita Virgen de Casas, desde las 10.00 hasta las 14.00, que se incluye dentro del programa Puertas Abiertas de la Comarca de la Hoya, así como visitas guiadas gratuitas por Ayerbe, una a las 12.00 y otra a las 17.00, con salida desde el Ayuntamiento. La jornada se cerrará a las 20 horas con el tradicional sorteo de una cesta con productos de la feria.