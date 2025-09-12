Afecciones de tráfico

Avanzan las obras de mejora del ramal Aínsa-Graus de la N-260

En el contexto de estos trabajos, se producirán afectaciones al tráfico en el enlace entre la N-260 y A-139, en Foradada del Toscar, por lo que se cortará al tráfico el ramal Campo-Graus. Como itinerario alternativo, se utilizará el enlace de Navarri. Mediante estas obras, que cuentan con un presupuesto de 180.000 euros, se remodelará este ramal para lograr un nuevo diseño que mejore las condiciones de seguridad viaria.

Redacción

Huesca |

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible continúa avanzando en la ejecución de las obras de remodelación del ramal Aínsa-Graus de la carretera N-260, ubicado en el término municipal de Foradada del Toscar, en la provincia de Huesca. En el desarrollo de estas obras, y para garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios, se realizará un corte total del ramal del movimiento Campo-Graus, los próximos días 16, 17 y 18 de septiembre. El resto de los movimientos del enlace no sufrirán afectaciones.

Como itinerario alternativo, se propone utilizar el enlace de Navarri, situado apenas a 300 m de la zona mencionada. Los trabajos van a consistir en la construcción de una obra de drenaje transversal, que se enmarca en la obra de remodelación del ramal para lograr una nueva geometría que mejore las condiciones de seguridad viaria. Así, su pendiente máxima pasará del 13% actual a un 7%, su longitud aumentará de 266m a 320m y la incorporación a la A-139 se efectuará a través de un carril de cambio de velocidad, en vez de con el stop actual.

La obra cuenta con un presupuesto de 180.000 euros (IVA incluido) y comenzó su ejecución a finales de junio.

