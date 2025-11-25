ATADES inaugura su Rastrillo Navideño en la Plaza Aragón

LEER MÁS El cartel de Navidad en Huesca quiere visibilizar los deseos de los oscenses

ATADES destinará el dinero recaudado hasta el próximo domingo a la financiación de diferentes proyectos de inserción social y laboral. Para mantener la actividad del rastrillo, ATADES cuenta con la participación de más de 75 voluntarios que colaboran habitualmente con esta organización.

El director de proyectos de ATADES, José Ramón Roldán, ha explicado que en este rastrillo se pueden adquirir jabones artesanales, postales navideñas o vajillas artesanales, uno de los productos estrellas en años anteriores; todo ello realizado por usuarios de ATADES.

También se pueden adquirir participaciones de la Lotería de Navidad de ATADES o el Vino de la Amistad, elaborado por Bodegas Enate, con la etiqueta realizada y donada por la artista Eva Armisén. No faltan a la cita los productos de agricultura ecológica del Centro Especial de Empleo Gardeniers, como cremas, salsas y confituras, además de las plantas típicas de estas fechas, como la flor de Pascua o los abetos.