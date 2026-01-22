Aspanoa financia con 200.000 euros dos investigaciones sobre el cáncer infantil

La investigación promovida por la doctora Patricia Sancho se centra en el meduloblastoma, que es el tumor cerebral maligno más frecuente en niños y uno de los más agresivos. Este cáncer aparece en el cerebelo y presenta un peor pronóstico, ya que cuenta con mayores probabilidades de que reaparezca tras los tratamientos tradicionales: "se trata de continuar con el trabajo que se inició en la convocatoria de 2021 y que continuamos después con nuestros propios medios"

Por su parte, el equipo liderado por el doctor Ariel Ramírez buscará un tratamiento más efectivo contra el neuroblastoma, que se diagnostica, en la mayoría de los casos, en niños de menos de 5 años que sobreviven en uno de cada dos casos. Tanto el meduloblastoma como el neuroblastoma forman parte de la lista de tumores infantiles con peor pronóstico.

El presidente de Aspanoa, Gabriel Tirado, explica la importancia que tiene para esta organización el apoyo a la investigación científica: "nunca es suficiente, pero creemos que es una ayuda que permite desarrollar proyectos de investigación que da una estabilidad a los científicos para desarrollar nuevos tratamientos a largo plazo, que resulta fundamental para los investigadores del cáncer infantil".