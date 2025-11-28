Los artistas Adela Moreno y Javier Sáez exponen en la Diputación de Huesca

LEER MÁS La Diputación de Huesca comienza el reparto de la flor de otoño

A partir de este viernes, la sala de exposiciones de la DPH acoge dos nuevas propuestas artísticas que han sido desarrolladas al amparo de la Convocatoria Ramón Acín, un programa impulsado por la Diputación de Huesca que tiene como propósito apoyar la creación e investigación artística en la provincia.

La nueva exposición contempla los proyectos seleccionados en los años 2023 y 2024 respectivamente, por un lado, el trabajo “Oscensario”, de Javier Sáez y por otro “Allí donde se vuelve”, de Adela Moreno. Sus obras presentan dos miradas contemporáneas que reivindican tres conceptos muy destacados: memoria, identidad y formas de habitar el territorio altoaragonés.

El primero de los proyectos, desarrollado por el artista Javier Sáez Castán, Premio Nacional de Ilustración en 2016, propone un recorrido visual por una colección de dibujos a plumilla sobre personajes de todos los tiempos que forman parte de la identidad cotidiana de la provincia de Huesca. Añadir que “Oscensario” evolucionó a libro escrito en el año 2024 con la ayuda de José Antonio Escrig. “Allí donde se vuelve” de Adela Moreno es una propuesta artística que explora las formas de habitar la casa, la memoria y el cuerpo a través de la fotografía, el vídeo y la performance. La muestra reúne, entre otras obras, A casa mía, un proyecto que investiga la arquitectura popular de los pueblos de Huesca, Casa Vitales, una obra que conecta con la memoria familiar y Primera casa, una pieza centrada en el cuerpo como primera morada.

Ambas exposiciones podrán visitarse de forma gratuita en la Sala de Exposiciones de la Diputación hasta el 22 de febrero de 2026. Los horarios de visita son de martes a viernes de 18 a 21 horas; sábados, domingos y festivos de 12 a 14 y de 18 a 21 horas. Además, hay un amplio programa didáctico con visitas guiadas que se puede consultar en la web de la Diputación Provincial de Huesca.