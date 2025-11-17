Arroz, migas y pollo escabechado en las Jornadas Gastroalimentarias de las Cinco Villas

Ya se han convertido en toda una tradición en el calendario de los amantes de la gastronomía. Se trata de las Jornadas Gastroalimentarias de las Cinco Villas que tienen lugar entre el 18 y el 20 de noviembre. Unos encuentros que se desarrollan en la Escuela de Sabor de Daniel Yranzo y en los que se pone en valor los diferentes productos de la comarca, en esta ocasión se van a cocinar crepes de pollo escabechado, migas Cinco Villas y arroz cremoso.

El consejero de Turismo de la comarca de Cinco Villas, Armando Soria, explica que esta cita es todo un éxito y desde que comenzaran a celebrarse en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística ‘Más que Cinco Villas’ han sido muchos los productos y productores que han puesto en valor la calidad y variedad de la gastronomía cincovillesa. Una variedad que va desde la miel hasta los escabechados, dulces, vino, quesos, aceite o arroz, entre otros mucho, así hasta superar los 70 productores.

En el marco de la promoción de los productos de la comarca de las Cinco Villas, se han elaborado también unos packs que se ha denominado “Packs Bocados Saludables” y en ellos se incluyen, al menos, siete productos gourmet. Se han preparado tres lotes diferentes de distintos precios que contemplan desde AOVE, miel, vino, cava, gominolas de licor, frutos secos, escabechados, queso, patés vegetales o mermelada de aceite de oliva.