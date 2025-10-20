Arrancan las obras de la plaza San Miguel que durarán seis meses

Este lunes han comenzado los trabajos para la reforma integral de la plaza San Miguel de Zaragoza, que se extenderán durante seis meses con afecciones al tráfico, que ya está completamente cortado desde hoy. Las obras obligan a desviar las líneas de autobús 29, 30, 38, 39, 40 y N5, que seguirán un itinerario alternativo planteado por el Ayuntamiento.

Los trabajos se han iniciado en el lado este de la plaza y en los dos últimos meses se sumarán las obras en el lado oeste, con el objetivo de reabrir la movilidad en medio año. Los pequeños comerciantes de la zona temen que esta reforma “afecte a sus negocios” principalmente en la época navideña y que el resultado final “quizá no sea el adecuado”, aunque también están los que creen que el proyecto “es un acierto” y “necesario” para revitalizar este núcleo urbano.

También opiniones divididas entre los vecinos. Algunos de ellos consideran que las molestias o inconvenientes “merecerán la pena” al final de las obras, tanto para ellos como para los comerciantes. Otros consideran “una barbaridad” la duración de los trabajos y la “poca información” que han recibido, por ejemplo, con los cambios del autobús.

Desde la Plataforma de vecinos afectados, su portavoz, Josan Salvador, apunta que la reforma “era inevitable” pero critica que algunos puntos que han trasladado al Ayuntamiento “todavía no han sido atendidos” a pesar de que ya han arrancado las obras. Entre ellos, la anchura de la calzada o los accesos a los garajes, cuyas medidas consideran “insuficientes” para asegurar un tráfico fluido en la zona. Sin embargo, confía en que se pueda subsanar antes de que finalicen.

Client Challenge JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to proceed. A required part of this site couldn’t load. This may be due to a browser extension, network issues, or browser settings. Please check your connection, disable any ad blockers, or try using a different browser.

Las obras se desarrollarán en dos fases y ascienden a 7,2 millones de euros. Cuando culminen las obras en San Miguel, se iniciará en mayo de 2026 la reforma de la calle Coso hasta Plaza España.