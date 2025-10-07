Arranca con novedades la venta de viajes del Imserso en Aragón

Mañana miércoles empieza en Aragón la comercialización de viajes del Imserso. Pensionistas y jubilados podrán viajar a partir de unos 300 euros desde noviembre a Cataluña, Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana, Islas Baleares o Canarias.

Este año la campaña trae novedades importantes. Aquellas personas con pensiones más bajas podrán viajar desde sólo 50 euros. En cambio, aquellos que hacen más viajes deberán pagar algo más. “Como había gente que hacía hasta cinco viajes y eso repercutía en otras personas porque las plazas son limitadas, a las que repitan se les hará un incremento del siguiente viaje”, detalla el presidente de la Asociación de Agencias de Viajes de Aragón, José Manuel Clúa.

Las personas mayores acreditadas han recibido un código para hacer sus reservas online, pero la mayoría prefiere acudir a las agencias de viajes, donde reciben ayuda para cerrar sus vacaciones. En estos locales asumen horas de trabajo intenso, con largas filas a primera hora de la mañana el día en que empieza la campaña. Clúa explica que los mayores acuden masivamente y se dan prisa para conseguir plaza en los destinos con mayor demanda, que son especialmente el sur y por supuesto, las islas.