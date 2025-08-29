Comienza el curso en las guarderías de Zaragoza

El Ayuntamiento de Zaragoza recibió más de 1.200 solicitudes para los cetros municipales infantiles, que ofertaron 944 plazas, 504 de ellas de nuevo ingreso. Este curso se implementarán tres nuevas aulas, que se van a distribuir en los centros de Brioletas, Parque Venecia y María Urrea. Las escuelas más solicitadas han sido en El Andén, Parque Venecia y Los Vientos.

Las guarderías son una de las partes fundamentales de la educación, donde los niños comienzan su desarrollo cognitivo y su crecimiento fuera del cuidado de los padres. Olmo Aznar ha hablado en nombre de la Asociación Aragonesa de Centros Infantiles y ha explicado que "la preparación del inicio de curso en el programa de infantil requiere de mucha organización" "durante estos meses de verano hemos tenido que estar abiertos y trabajando para ello".

La incorporación de los niños a esta etapa educativa depende mucho de las disponibilidad de los padres. Los horarios son muy amplios para permitir la conciliación laboral de las familias. Olmo Aznar ha comentado que "normalmente los centros abren desde las 7 de la mañana, además ofrecen servicio de comedor y horarios de tarde para la adaptación de las familias".