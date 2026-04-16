Arranca con algunas dudas la regularización de inmigrantes en Aragón

Con algunas dudas ha empezado también en Aragón el proceso de regularización extraordinaria de migrantes, aprobada por el Gobierno de España. Desde hoy, ya la pueden solicitar telemáticamente los extranjeros que cumplan los requisitos.

En Aragón se prevé que lo hagan entre 15.000 y 17.000 personas. Desde Cáritas valoran que los criterios establecidos en el Real Decreto son adecuados para normalizar la situación de muchos extranjeros integrados y que trabajan en el territorio. En las últimas semanas han atendido solicitudes de información de muchos extranjeros que quieren regularizar su situación, pero no se ha producido una avalancha. Así lo ha trasladado la secretaria general de Cáritas Diocesana en Zaragoza, África Navarro.

En estos primeros momentos está habiendo confusión y temen que la falta de personal en servicios de la administración provoque un colapso. Hasta el 30 de junio se pueden hacer las peticiones por lo que esperan que no se produzcan problemas.

Mientras tanto, sindicatos como CSIF han reclamado precisamente aumentar plantillas para asumir el trabajo que deriva de la regularización. Creen que ha faltado planificación por parte del Gobierno de España, que además, ha decidido que el trabajo se canalice a través de los organismos del Ministerio de Seguridad Social y Migraciones.

Han quedado fuera del proceso (al menos en Aragón) los servicios de Extranjería, dependientes de las delegaciones. Algo que ha soliviantado a organizaciones como CCOO, que amenaza con paros indefinidos a partir de la semana que viene. No entienden que el Gobierno haya formado a personal para este proceso pudiendo contar con los profesionales de Extranjería. Creen que los recursos deberían haberse destinado a esos servicios. Además, la situación se puede complicar la semana que viene una vez se abran las citas presenciales de inmigrantes solicitantes de la regularización.