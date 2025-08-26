Arde un camión en pleno casco urbano de Canfranc Estación

Esta mañana se ha incendiado un camión-frigorífico en la N-330 en la Avenida Fernando el Católico de Canfranc Estación. Un suceso que ha generado alarma entre los residentes por miedo a que alguna vivienda pudiera verse afectada.

Se desconocen las causas del fuego. El aviso lo han recibido los bomberos de la Diputación Provincial de Huesca a las 7.40 horas y han acudido desde el parque de Sabiñánigo una dotación de un oficial y tres bomberos, con una bomba rural pesada y una bomba nodriza pesada. Han actuado en colaboración con Guardia Civil, Carreteras y personal del Ayuntamiento de Canfranc, ya que ha sido necesario habilitar un paso alternativo para la circulación hasta que se ha retirado todo el material calcinado de la carretera. Las llamas también han quemado un árbol y un seto, hasta que han podido quedar controladas.