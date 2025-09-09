"Arboles vivos" critica que Huesca ha pasado de 62 a 8 ejemplares protegidos

La Plataforma Árboles Vivos denuncia en un comunicado que el Ayuntamiento de Huesca "ha rebajado en un 87% la propuesta inicial de protección de ejemplares singulares en tan solo 12 años". Añaden que lo que empezó en 2012 como un ambicioso proyecto para proteger 62 árboles singulares de Huesca se ha convertido, trece años después, en un catálogo menguante que apenas ampara a ocho ejemplares. "La reciente tala de dos plataneros en la Avenida Martínez de Velasco, pese a haber sido propuestos para su protección en 2012 por la Concejalía de Medio Ambiente, ha reavivado las protestas ciudadanas en defensa del arbolado", subrayan.

Según la Plataforma, en 2012, el Ayuntamiento de Huesca impulsó la creación de un Catálogo de árboles y arboledas singulares, en cumplimiento de la Ordenanza Municipal de Áreas Verdes y el Plan General de Ordenación Urbana, cuyo objetivo era "identificar y proteger" ejemplares con valor ambiental, histórico o cultural, y fomentar su conservación. La propuesta inicial incluía 62 árboles, entre ellos los siete plataneros de la Avenida Martínez de Velasco. Se contrató al biólogo Josep Selga, referente nacional en arboricultura, para su elaboración, tras un proceso de selección técnica. El contrato fue formalizado mediante decreto el 29 de mayo de 2012, con un plazo de ejecución de un año, según la investigación realizada por los integrantes de la Plataforma.

En febrero de 2013, el Comité de Catalogación de Árboles de Interés Local presentó una propuesta reducida: solo 15 árboles fueron finalmente considerados para su protección, incluyendo los plataneros de Martínez de Velasco, dos de los cuales fueron talados en agosto de 2025, generando protestas vecinales. Sin embargo, denuncian que la documentación pública no recoge ni la composición del comité ni los informes técnicos "que justifican la exclusión de 47 ejemplares inicialmente propuestos", lo que "ha generado dudas sobre la transparencia del proceso". En septiembre de 2025, el Catálogo de árboles y arboledas singulares de Huesca cuenta con "apenas ocho ejemplares protegidos, muy lejos de los 62 propuestos inicialmente por técnicos municipales y avalados por expertos" como Josep Selga, referente nacional en arboricultura. Entre los árboles catalogados figura el cedro del Himalaya de la Avenida Martínez de Velasco, amenazado por las obras de una nueva rotonda. Desde la Plataforma denuncian que "no existen" informes públicos que expliquen por qué se ignoraron las recomendaciones profesionales, lo que ha convertido un proyecto ambicioso "en un documento vacío".

La Plataforma Árboles Vivos Huesca, junto con los colectivos, asociaciones y personas que la integran, ha convocado una manifestación el próximo miércoles 10 de septiembre a las 19:00 horas, con salida desde el jardín situado entre la calle Juan XXIII y la Avenida Martínez de Velasco. El objetivo de la movilización es reclamar una protección real y efectiva del arbolado urbano. Nos movilizamos para enfrentar la crisis climática, para ser el cambio que queremos ver. Pedimos democracia real, acceso a la información y transparencia total en la gestión municipal.