Aramón inicia el proceso de selección de personal con cerca de 200 vacantes

El Grupo Aramón inicia su proceso de selección de personal para la campaña de invierno 2025/2026, con el objetivo de incorporar alrededor de 200 empleados a todas sus estaciones de esquí: Cerler y Formigal-Panticosa en el Pirineo, y Javalambre y Valdelinares en Teruel. Este año, gracias a la importante inversión en sistemas de innivación realizada durante los últimos meses, el grupo refuerza la estabilidad en la contratación de cara a la temporada de invierno. Esta apuesta tecnológica garantiza mejores condiciones de nieve desde el inicio de temporada, dinamizando la economía local e impulsando la creación de empleo.

Las personas interesadas podrán presentar su candidatura a través del portal https://empleo.aramon.es, activo desde hoy y hasta el 14 de octubre. Los perfiles demandados abarcan áreas como restauración, atención al cliente, mantenimiento, actividades en montaña, servicios, gestión de eventos y escuela de esquí, entre otros. Por volumen de operaciones, Formigal-Panticosa continúa siendo la estación con mayor número de contrataciones, seguida por Cerler. También se suma a este proceso la Escuela de Esquí & Snowboard Aramón, que operará en Javalambre y Valdelinares, y que abre vacantes para Técnicos Deportivos especializados en esquí alpino y snowboard a través del portal de empleo.

Además del empleo directo, que el año pasado alcanzó picos de hasta 1.200 trabajadores con una media de 900 personas durante la temporada, la actividad de las estaciones de Aramón contribuye de manera decisiva al desarrollo del entorno, generando hasta 13.000 empleos indirectos en el sector turístico de montaña.

Aramón mantiene su firme compromiso con el empleo de calidad, consolidando año tras año una plantilla donde el 80% de los trabajadores repiten cada temporada. Entre los beneficios ofrecidos destacan el forfait gratuito en días libres, abono de temporada para familiares directos, servicio de manutención, ayudas al transporte y descuentos en todos los servicios de estación. Además, en Formigal-Panticosa, Aramón facilita el acceso a la vivienda, ya que para muchos trabajadores contar con un alojamiento asequible supone una gran ventaja que les permite centrarse en lo esencial: vivir una experiencia laboral única en plena naturaleza, rodeados de nieve y montañas, en un entorno dinámico, profesional y comprometido.

“Aramón es una empresa profundamente comprometida con el desarrollo económico y social de Aragón. Cada temporada, trabajamos para generar oportunidades de empleo de calidad en zonas de montaña, permitiendo a muchas personas combinar su vocación profesional con su pasión por la nieve y la naturaleza, en un entorno único”, señala Carlos González, director de Recursos Humanos del Grupo Aramón. Con este nuevo proceso de selección, Aramón continúa reforzando su papel como referente en el sector turístico invernal. El grupo amplía la concepción tradicional del turismo de montaña con una mentalidad pionera que apuesta por la naturaleza, la aventura y la diversión, ofreciendo experiencias variadas, personalizadas y adaptadas a todo tipo de visitantes.