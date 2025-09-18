Aragón vuelve a pedir el traslado inmediato de las pinturas de Sijena al detectar humedades

Los técnicos del Gobierno aragonés que estuvieron en el Museo de Arte de Cataluña para planificar el retorno de las pinturas murales de la sala capitular del Monasterio de Sijena, han detectado humedades en los anclajes y bastidores que albergan esos frescos. Por eso, reclama al juzgado número 2 de Huesca su traslado inmediato ante la posibilidad de que sufran algún desperfecto. El director general de Cultura del Gobierno de Aragón, Pedro Olloqui, ha denunciado este jueves esa “desatención” y ha reconocido la preocupación por los trabajos de conservación y mantenimiento aplicados a las pinturas en el MNAC.

Para Olloqui, se desmonta uno de los argumentos del Museo catalán, ya que siempre han reiterado que las pinturas podrían sufrir daños irreparables si regresaban a Sijena, cuando se están produciendo problemas de conservación y mantenimiento en el MNAC. El mismo ha asegurado que el hallazgo de estas manchas no afecta "en absoluto” a la posibilidad de mover las piezas a Sijena, pues las conclusiones de los técnicos que estudian el estado de estas obras ratifican “su fortaleza” y sostienen que es "totalmente posible" el traslado de las pinturas sin afecciones.