Aragón se suma al primer día de luto oficial

Este mediodía, los trabajadores de RENFE han participado en una convocatoria de cinco minutos de silencio en todos los centros de trabajo de España en señal de dolor, ya que uno de los maquinistas de la compañía perdió la vida en este siniestro. La secretaria del comité de empresa de RENFE, Carmen Castrejón, señala que este accidente ha supuesto un mazazo para los trabajadores. La Universidad de Zaragoza también ha convocado actos en los tres campus.

Siniestros de este tipo muestran la solidaridad de las personas. Un expolicía turolense fue uno de los primeros en llegar al lugar del accidente. Regenta una casa rural a dos kilómetros de las vías del tren y en cuanto se enteró de lo ocurrido se puso a disposición de la Guardia Civil para organizar las labores de asistencia. Se trata de Javier Belmonte, que está jubilado, y lleva años ya viviendo en la provincia de Córdoba.

Los partidos políticos aragoneses, excepto VOX, han decidido aplazar el inicio de la campaña electoral para no coincidir con los días de luto oficial por el accidente de tren en Córdoba. Además, han suspendido los actos previos. El secretario general de VOX, Ignacio Garriga, ha asegurado en Zaragoza que continuarán todos los actos previstos dentro de la precampaña y también la actividad a nivel nacional. Asegura que no consentirán un silencio impuesto por el Gobierno Central, que cuenta con la complicidad del Partido Popular.