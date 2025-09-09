Aragón, la segunda comunidad en la que más infracciones se cometen al volante

Según un estudio realizado por Automovilistas Europeos Asociados, en 2024 se interpusieron 111.295 multas por exceso de velocidad captadas por un radar fijo en Aragón, la segunda con más incidencia han sido las interpuestas por radares móviles, concretamente fueron 28.895 y la tercera causa en el ranking es por no haber pasado la ITV, con 19.167 infracciones en todo Aragón. Mismos motivos que se comparten en las tres provincias aragonesas. Estos datos hacen que la comunidad se convierta en la segunda en la que más infracciones al volante se cometen.

Entre las infracciones que más se han incrementado en el último año, destaca la utilización de dispositivos móviles con un 134,83%, seguido de las infracciones en zonas peatonales en un 80,65%. En Teruel se ha incrementado en un 600% las multas por saltarse semáforos en rojo y en un 180% han crecido las infracciones en autoescuelas y centros médicos.

Sin embargo, en la comunidad aragonesa han descendido a la mitad las multas por exceso de conducción y en un 30% por la utilización de inhibidores. En Huesca y en Teruel han descendido las multas por no sometimiento a las pruebas de alcohol o drogas, lo han hecho en un 57,14% y un 77,78%, respectivamente. Mientras que en Zaragoza ha descendido en un 60% las infracciones por la instalación de inhibidores.

Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados, explica cómo en la comunidad aragonesa se da un fenómeno extraño respecto al resto de España y es que, si a nivel nacional, han aumentado las multas por exceso de velocidad captada por radares móviles, en Aragón ha sido por radares fijos. Una situación que puede deberse al estado de estos elementos y de si estaban operativos o no.

En relación al parque móvil, en Aragón se han realizado 0,22 denuncias por cada vehículo dado de alta, mientras que si se tiene en cuenta la red de carreteras, la media nacional ha sido de 0,18 multas por kilómetro de carreteras aragonesas.